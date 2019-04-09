Son Dakika Haberleri: Piknikte Ağacı Kesip, Yaktılar

Piknikte Ağacı Kesip, Yaktılar

36 dakika önce

BOLU'da, Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda 4 kişi etleri pişirmek ve ısınmak için kullandıkları odunların bitmesiyle motorlu testere ile ağacın kalın dalını kesip, yaktı.

Piknikte Ağacı Kesip, Yaktılar, System.String[]
BOLU'da, Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda 4 kişi etleri pişirmek ve ısınmak için kullandıkları odunların bitmesiyle motorlu testere ile ağacın kalın dalını kesip, yaktı. İçlerinden birinin bu anlara ilişkin paylaştığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Bolu'da, Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. dün gece saatlerinde Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda piknik yaptı. İçki içen 4 arkadaşın daha sonra mangaldaki kömürleri ve ısınmak için yaktıkları ateşteki odunlar bitti. Ali O. otomobilinde bulunan motorlu testereyi getirerek ormanlık alandaki bir ağacın kalın bir dalını kesti. Bu sırada Sinan D. de o anları kahkahalar içinde videoya kaydetti. Sinan D., daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan D.'nin sosyal medyadaki bazı arkadaşları ağaç kesilmesine tepki gösterdi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44 Kaynak: DHA

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