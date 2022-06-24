Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı - Son Dakika
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Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı

24.06.2022 15:15

Piknikte hayatının şokunu yaşadı.

Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı

Marketin fırının depo kısımlarında yapılan denetimde, fare pislikleri ve el yapımı fare kapanı tespit edildi

Alihan Taş: "Artık ekmek almıyoruz. Kaynanam evinde yapıyor onu yiyebiliyoruz"

Avukat Eyüp Yıldırım: "Bu olay müvekkile madden ve manen zarar vermiştir"

ANTALYA - Antalya'da bir marketin fırınından ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden genç adam, ekmeği böldüğünde karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Ekmeğin içinde telef olmuş fareyi gören vatandaş, marketi Alo 174 Gıda Hattına şikayet etti, ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şikayetler sonrası işyerinin un deposunun ve fırın kısmında yapılan denetimde el yapımı fare kapanı ve fare pislikleri tespit edilip cezai işlem uygulandı. Olayın halen şokunda olan genç adam, "Artık ekmek almıyoruz. Ekmeği kaynanam kendi yapıyor, öyle yiyebiliyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atamadık" dedi.

Olay, yaklaşık 1,5 ay önce Kepez ilçesindeki bir marketin fırınında yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete gelen Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş'ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı. Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı'na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu.

Denetimlerde fare kapanı ve pisliği tespit edildi

Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri deneyim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi. İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş avukatıyla birlikte markete maddi manevi tazminat davası açtı.

"Mağduruz"

Yaşadıklarının halen şokunda olduğunu dile getiren Alihan Taş, ekmeğin içinden fare çıkmasına anlam veremediğini ve olay sonrası Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunduğunu anlattı. Mağdur olduklarını ifade eden Taş, "Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Marketlerin denetimlerinin sıklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

"Olayın şokunu üzerimizden atamadık"

Ekmeği bölen eşinin yeni doğum yaptığını ve yaşadığı olay yüzünden sütten kesildiğini de ileri süren Taş, "Eşim görür görmez midesi bulanıp kusmaya başladı. 1-2 hafta boyunca hastanelere gittik. Daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince, ister istemez oğlum sütten kesildi. Mağduriyetimiz var, kabul edilemez bir olay. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması"

Yaşananlar sonrası müvekkilinin maddi ve manevi zarar gördüğünü belirten Taş'ın avukatı Eyüp Yıldırım, tazminat davasının yanı sıra savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını ve olayın kamu sağlığı açısından bir suç teşkil ettiğini söyledi.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun tüketiciye imtiyaz tanıdığına dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu olay müvekkile madden ve manen zarar vermiştir. Eşi, ağabeyi, ağabeyinin eşiyle pikniğe gittiklerinde yaşadıkları tiksinç olay sonucunda hepsi psikolojik olarak olumsuz etkilenmişlerdir. Bunun bir karşılığı olmalıdır ve bu zaten kanunda manevi tazminat olarak karşımıza çıkmakta. Biz de bu davayı açtık ve umuyoruz ki adalet tecelli edecektir. Tüketicilerin böyle durumlarda hak aramalarını sürdürmesi gerekiyor. Gerek hakem heyetleri, gerek tüketici mahkemeleri ve vekilleri aracılığıyla hukuki destek alarak süreci takip etmeleri yargılama açısından etkili olacağına inanıyoruz. Bu tarz olayların daha önce de yaşandığını görüyoruz. Bizim amacımız bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması. En etkin denetim mekanizması olan vatandaşın bu şekilde hak arayışına girmesiyle azaltılacağı inancındayız. Umuyoruz ve biliyoruz ki; halk bu konuda daha da bilinçlenirse bu konuda olumlu sonuçlar alacağız."

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Kaynak: İHA

Eyüp Yıldırım, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piknikte hayatının şokunu yaşadı... Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı - Son Dakika
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