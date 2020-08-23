Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki Metin, boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Metin Aymergen (17), girdiği ırmakta boğuldu. Gencin Karslı olduğu ve Serik'te yaşayan ablasının yanına çalışmaya geldiği öğrenildi.

İlçeye bağlı Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki piknik alanına ablası ve eniştesiyle birlikte giden Metin Aymergen, saat 14.30 sıralarında Köprüçayı Irmağı'na girdi. Yakınları bir süre sonra Metin Aymergen'in gözden kaybolduğunu fark etti. Yakınları ve çevredekiler suya girerek Metin Aymergen'i bulmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.