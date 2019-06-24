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Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan Ali Baki Gündoğar (12), jandarma ve güvenlik korucularının 2 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan Ali Baki Gündoğar (12), jandarma ve güvenlik korucularının 2 saatlik arama çalışmasıyla bulundu. 
Afşin'de oturan Murat Gündoğar, ailesiyle birlikte Göksun'un ilçesine bağkı Karadut Mahallesi'nin Dağobası mezrasına pikniğe gitti. Aile yemek hazırlarken oyun oynayan Ali Baki Gündoğar birden ortadan kayboldu. Ailesi bir saat boyunca çocuğu ardı ancak bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 13 jandarma ile 28 güvenlik korucusu sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik arama çalışması sonunda küçük çocuk piknik yaptıkları yerden 4 kilometre uzaklıktaki Köyobası mezrası yakınında bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ali Baki, ailesine teslim edilirken, Gündoğar ailesi ekiplere teşekkür etti.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:43 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Göksun, Ali Baki, Jandarma, Güncel
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