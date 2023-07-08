Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, Şerbetli köyü mevkiinde Batman Çayına girdikten sonra akıntılı suyla beraber gözden kaybolmuştu. Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamların saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. 13 yaşındaki Fatmanur'un cansız bedeni sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Yaşam › Piknikte serinlemek için suya giren 13 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika