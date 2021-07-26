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Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı - Son Dakika

Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı

26.07.2021 14:39

Erzurum'da 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay, ailesi birlikte gittikleri piknik alanında arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdikleri Tortum Gölünde boğularak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun babası ise oğlunun cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti.

Dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölüne giden 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay orada bulunan arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum Gölüne girdi.

Küçük Muhammet serinlemek için girdiği gölde can verdi! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek dağladı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

Kıyıdan uzaklaşan çocuklar arasında bulunan Altay, bir anda çırpınmaya başladı. Uzun süre yardım isteyen Altay yaklaşık 25 dakika sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine olay yerine koşan bir akrabası Tortum Gölüne girerek Muhammet Taha Altay'ı kurtarmak istese de onun cansız bedenine ulaştı.

Küçük Muhammet'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken çevredeki vatandaşlar ise Tortum Gölü etrafına bir önlem alınmasını istedi.

Küçük Muhammet serinlemek için girdiği gölde can verdi! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek dağladı

BABASI YIKILDI

Muhammet Taha Altay'ın cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip Kavak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında baba Hakan Altay'ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı

Cenaze, Altay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı - Son Dakika


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