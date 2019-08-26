Son Dakika Haberleri: Piknikte üzerine çınar dalı düşen şahıs öldü
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Piknikte üzerine çınar dalı düşen şahıs öldü

14 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda bulunan bir piknik sahasında kırılan çınar dalının üzerine düşmesi sonucu yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Piknikte üzerine çınar dalı düşen şahıs öldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda bulunan bir piknik sahasında kırılan çınar dalının üzerine düşmesi sonucu yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesindeki bir piknik alanında çınar ağacının dalı kırılarak Zeyneti B.'nin üzerine düştü. Şahıs iki ayağından yaralandı. Hemen olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Edremit Özel Körfez Hastanesine kaldırılan Zeyneti B. sabaha karşı hayatını kaybetti. Jandarma piknik yeri işletmecisi E.G.'nin ifadesini aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:13 Kaynak: İHA
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