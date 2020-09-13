Pil Fabrikası alanına Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

Pil Fabrikası alanına Millet Bahçesi müjdesi

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'ya Millet Bahçesi müjdesiyle döndü.

Pil Fabrikası alanına Millet Bahçesi müjdesi, System.String[]

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'ya Millet Bahçesi müjdesiyle döndü. Tütüncü, "Bakanımızla görüşmemizin odağını Pil Fabrikası arazisinin yerine yapımını talep ettiğimiz Millet Bahçesi oluşturdu." dedi.

Yıllardır atıl durumda bulunan Pil Fabrikası Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün girişimleriyle Millet Bahçesi olma yolunda ilerliyor. Eski Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikasını kültür ve sanat adasına dönüştüren Başkan Tütüncü, şimdi de atıl haldeki Pil Fabrikası'nın Millet Bahçesi olarak halkın kullanımına kazandırılması için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşen Başkan Tütüncü, Millet Bahçesi için önemli adımların atıldığını söyledi. Ankara'daki görüşmenin odağını Pil Fabrikası arazisinin yerine yapımını talep ettikleri Millet Bahçesi oluşturduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la çok verimli bir görüşme yaptık. Bakanımız belediyelerimizin problemlerini, sorunlarını bizzat takip etmeyi ve hemşerilerimizin beklentileri istikametinde belediyelerimize müjdeler vermeyi ve onların problemlerini çözmeyi seven bir bakanımız. Bu çözümcül yaklaşımı, anlayışı aslında işimizi kolaylaştırıyor. Hükümetimize ve sayın bakanımıza bu hususta evvela teşekkür etmeliyiz." diye konuştu.

"Antalya'ya yeni bir hayal daha kuruyoruz"

" Pil Fabrikası alanı öteden beri bizim halka kazandırmayı hedeflediğimiz yerlerden bir tanesiydi." diyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Bununla ilgili çeşitli girişimlerde bulunmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın her ile Millet Bahçesi projesi bu noktada bize de çok farklı bir ufuk açtı. Bu arazinin güzel bir Millet Bahçesi olabileceğini düşündük. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da, şimdi arazinin mülkiyet konusu ile ilgili çalışmalarını yapıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte projelendirme ve inşa ile birlikte DokumaPark'a ilaveten güzel bir Millet Bahçesi de Kepez'e, Antalya'ya çok yakışacak bir iş olacak. Bu projemizin hayata geçmesi konusunda bizlere Antalya'dan da çok büyük destekler gelmekte. Özellikle milletvekillerimize ve sayın Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz, Antalya'ya yeni bir hayal daha kuruyoruz. Pil Fabrikasına özel bir Millet Bahçesi düşünüyoruz. Orası da halka kapılarını açsın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllardır atıl durumda bulunan Pil Fabrikası, Dokumapark'la bütünleşecek. Alanda bulunan sosyal tesis ve diğer binalar 1970'li yıllara ait konseptlerle düzenlenecek. Pil Fabrikası, Millet Bahçesi ile yemyeşil bir dokuya kavuşacak. - ANTALYA

Millet Bahçeleri, Antalya, Ankara, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pil Fabrikası alanına Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

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