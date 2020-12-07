Pilan: "Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü" - Son Dakika

Pilan: "Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü"

07.12.2020 15:25
Pilan:

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, berber esnafının işlerinin pandemiden sonra yüzde 50 oranında düştüğünü ifade ederek, hijyen denetimlerinin ise ara verilmeden devam ettiğini söyledi.

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, berber esnafının işlerinin pandemiden sonra yüzde 50 oranında düştüğünü ifade ederek, hijyen denetimlerinin ise ara verilmeden devam ettiğini söyledi.

Korona virüsü (Kovid-19) vakalarının büyük artış gösterdiği Samsun'da pandeminin başlamasıyla birlikte en çok etkilenen meslek gruplarından birisi de berberler oldu. Salgın sürecinin başında belirli bir süre kapalı kalan berberler daha sonra kepenk açtıktan sonra eski işlerini bulamadılar. İşlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Zabit Pilan, hijyen denetimlerinin ise ara verilmeden devam ettiğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

"Bu süreçte berberlerin işleri yüzde 50 düştü"

Padenmi sürecinde berber esnafının işlerinin yarı yarıya düştüğünün altını çizen Zabit Pilan, "Pandemi sürecinde sadece berberlerin değil, tüm esnaf ve sanatkarların işleri düştü. Bu süreçte berberlerin işleri yüzde 50 düştü. Belli bir sürede berberler olarak kapalı kalmıştık. Bu süreçte toparlanma yaşayan berber sayısı çok az. Dünyada bu hastalığın sıkıntısı yaşanıyor. Bazı durumlarda idare etmek zorundayız. Dünyaya baktığımız zaman yine bu süreci en iyi idare eden ülkelerden birisi de Türkiye'dir" dedi.

"Hijyen konusunda vatandaşların içi rahat olsun"

Samsun'da berberlerin hijyen konusuna oldukça dikkat ettiğini ve sürekli denetlendiğini de dile getiren Pilan, ayrıca şunları söyledi:

"Özellikle son zamanlarda vatandaşların berberle gitme konusunda bir çekincesi oluyor. Samsun'da hijyen anlamında berberlerde şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Bizler de sürekli olarak berberlere denetim uyguluyoruz. İnsanlarımız rahatlıkla berberlere giderek, tıraşlarını olabilirler. Birkaç gün önce de şehrin yöneticileri ile birlikte berberlere bir denetim uyguladık. Ara sokaklardaki berberleri de denetledik. Şu anda da başkanvekilimizi görevlendirdim. Sağlık İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte sürekli denetim yapıyorlar. Vatandaşların bu konuda içleri rahat olsun. Bu süreçte kepenk kapanma olayı yaşanmadı. Umarım kısa sürede bu süreci de aşarız." - SAMSUN

Pilan: Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü
Pilan: Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü
Pilan: Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü

Koronavirüs, Samsun, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pilan: 'Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Soylu'dan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan istismarı çarpıttığını iddia ettiği HDP'ye sert tepki: Yalan ağzınıza yuva yapmış Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu         
14:40
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi         
14:01
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor         
11:53
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor         
11:32
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 16:14:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pilan: "Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei