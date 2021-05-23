Pilates Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Seminere katılmak için başvurular, "E-devlet" üzerinden, 3 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran Pazar günü, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminer, "Repertuvar Analizi" konu başlığında, Zeren Gürsoy'un eğitmenliğinde verilecek.

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