Son Dakika Haberleri: Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu
Son Dakika Güncel Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu - Son Dakika

Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu

6 saat önce

Büyükçekmece'de eşini bacağından ve ayağından silahla vuran pilates hocası, daha sonra polise teslim oldu.

Büyükçekmece'de eşini bacağından ve ayağından silahla vuran pilates hocası, daha sonra polise teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında bekleyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Büyükçekmece Ekinoba'da bulunan lüks villa sitesinde meydana geldi. Uzun süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen Sinan Ç. ile Yeliz Ç. sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sina Ç., evinde bulunan silahla eşini ayak bileğinden ve bacağından vurarak yaraladı. Daha sonra eşinin başında yarım saat bekleyen adam, sakinleşmesinin ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sina Ç.'yi olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte gözaltına aldı. Sinan Ç., sorgusunda büyük ailevi sorunlar yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Yeliz Ç. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu

Büyükçekmece, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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