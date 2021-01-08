Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı - Son Dakika

Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı

08.01.2021 10:18

Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yaşanan arbede kamerada Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu üzerinde pilav satan seyyar satıcı, tezgahına el koyan İBB zabıta ekiplerine tüp fırlattı.

Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı

İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yaşanan arbede kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu üzerinde pilav satan seyyar satıcı, tezgahına el koyan İBB zabıta ekiplerine tüp fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yol kenarında izinsiz pilav satan bir seyyar satıcının aracına el koymak istedi. Duruma tepki gösteren seyyar satıcı, zabıta ekipleriyle tartıştı. Olay zabıta ekiplerinin arabaya el koymasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada seyyar satıcının malzemeleri yere dökülerek etrafa saçıldı.

"Seyyar satıcıdan tüplü savunma"

Zabıta ekipleri seyyar arabayı kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada tartışma tekrardan alevlendi. Yaşananları kendine yediremeyen seyyar satıcı, pilav tezgahından geriye kalan tüpü, olay yerinden ayrılan zabıta ekiplerinin arabasına fırlattı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı
Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı
Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı
Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı

Seyyar Satıcı, Büyükçekmece, Zabıta, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pilav tezgahına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı - Son Dakika


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