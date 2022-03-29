Pilavı yiyen zehirlendi: 250'ye yakın öğrenci hastanede gözlem altına alındı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen etkinlikte verilen bulgur pilavından yiyen yaklaşık 250 öğrenci zehirlendi. Hastanede öğrencileri ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Akansu İlkokulu'nda Nevruz etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere bulgur pilavı dağıtıldı. Etkinliğin ardından evlerine dönen öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Yaklaşık 250 öğrenci ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurarak, tedavi gördü.

Öğrencilerin tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, durumu ağır olan bir öğrencinin bulunmadığını söyleyerek, "Yılmaz Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocuklarımızın etkilenmesi söz konusu. Şu anda Kayseri Şehir Hastanemizde 200'e yakın öğrenci burada. Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok. Sağlık müdürümüz, tıp fakültesi dekanımız, başhekimimiz, il milli eğitimi müdürümüz hepimiz buradayız. Olayı yakından takip ediyoruz. Şu anda bütün öğrencilerimizin bakımı ve tahlilleri yapıldı. Bunun yanında devlet hastanemizde olsun, tıp fakültemizde olsun yaklaşık 20'ye yakın öğrencimiz oraya başvurmuş. Sağlık ocaklarına başvuran öğrencilerimiz var. Takip ediyoruz. Öğrenci velilerini arkadaşlarımız tek tek arıyor. Sevindirici olan, şu anda durumu kritik olan öğrencimiz yok. Okulda personellerle beraber 800 kişiye bir pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin hepsini tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmaması için temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var. Arkadaşlar normal dediler. Düşmesini bekliyoruz. Hocalarımızdan aldığım bilgi bu yönde" ifadelerini kullandı.

(Eren Kan - Turan Bulut/ İHA)