Son Dakika Haberleri: Pilevneli Galeri sezonu 3 yeni sergiyle açtı
Son Dakika Güncel Haber

Pilevneli Galeri sezonu 3 yeni sergiyle açtı

1 saat önce

Türk ressam Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Tuz Zamanı", Amerikalı ressam Cleon Peterson'un "Güneşin İçine Bak" ve Belçikalı heykeltıraş Johan Creten'in "The Vivisector" isimli sergileri, Pilevneli Galeri Mecidiyeköy'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pilevneli Galeri sezonu 3 yeni sergiyle açtı, System.String[]

Türk ressam Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Tuz Zamanı", Amerikalı ressam Cleon Peterson'un "Güneşin İçine Bak" ve Belçikalı heykeltıraş Johan Creten'in "The Vivisector" isimli sergileri, Pilevneli Galeri Mecidiyeköy'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ulusal ve uluslararası katılımcıların olduğu sergiye çok sayıda sanatsever ilgi gösterdi.

"Tuz Zamanı" isimli serginin sahibi ressam Erdoğan Zümrütoğlu, AA muhabirine eserlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zümrütoğlu, eserlerinde içinde yaşanılan coğrafyayı anlattığını belirterek, "Eserlerimde insanları ve kendimi anlatıyorum. İnsanların alışkın olmadıkları bir tarzda eserler yapıyorum. İçsel bir tavırla boyamıyorum. Mekanı ve gövdeyi hep önde tutmaya çalıştım." dedi.

Eserlerini ne soyut ne de figüratif olarak değerlendirdiğini vurgulayan ressam, resimlerin değerlendirmesini sanatseverlerin yapacağını kendisinin de bunu merakla beklediğini ifade etti.

"Güneşin İçine Bak" ve "The Vivisector" sergileri

"Güneşin İçine Bak" isimli sergisiyle sanatseverle buluşan Amerikalı ressam Cleon Peterson da eserlerinde insanın içinde var olan şiddet, ahlaksızlık ve yozlaşmayı ele alıyor.

Belçikalı heykeltıraş Johan Creten'in "The Vivisector" isimli sergisinde ise sanatseverleri çömlekten yapılmış, heybetli, insan benzeri gizemli üç baykuş heykeli karşılıyor.

"Glory" serisinin iki başlıca örneğinin de yer aldığı sergi, ziyaretçileri eski Mısır figürleri ve tanrısallığı üzerine düşünmeye çağırıyor.

Sergiler 27 Ekim'e kadar izlenebilecek.

Mecidiyeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Çanakkale'de 104 yıllık kayıp Kumkale Şehitliği bulundu Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:40:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pilevneli Galeri sezonu 3 yeni sergiyle açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]