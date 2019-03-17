Son Dakika Haberleri: Pilgrim, İzmir'de Sahne Aldı

Pilgrim, İzmir'de Sahne Aldı

43 dakika önce

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında caz grubu Pilgrim, eserlerini seslendirdi.

Pilgrim, İzmir'de Sahne Aldı, System.String[]
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında caz grubu Pilgrim, eserlerini seslendirdi.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin ikinci konuğu olan Pilgrim, cazseverlerle buluştu.

Zürih kökenli tenor saksafoncu Christoph Irniger tarafından kurulan Pilgrim beşlisi, dördüncü albümleri "Crosswinds"i İzmirli dinleyicilerine bu konserle tanıttı. Christoph Irniger (tenor saksafon), Stefan Aeby (piyano), Dave Gisler (gitar), Raffaele Bossard (bas) ve Michi Stulz'dan (davul) oluşan Pilgrim, deneysel tarzlarını seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:00 Kaynak: AA

İsviçre, Avrupa, İzmir, Kültür Sanat
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