Son Dakika Haberleri: Pili Bitmeyen Saat: Huawei Watch Gt

Pili Bitmeyen Saat: Huawei Watch Gt

32 dakika önce

Normal kullanımda 2 hafta, ekonomik kullanımda ise 30 güne kadar pil ömrü sunan Huwaei Watch GT inceleme konuğumuz oldu.

Normal kullanımda 2 hafta, ekonomik kullanımda ise 30 güne kadar pil ömrü sunan Huwaei Watch GT inceleme konuğumuz oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:08 Kaynak: Youtube

Ekonomi, Genel
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