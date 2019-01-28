Pili Bitmeyen Saat: Huawei Watch Gt
32 dakika önce
Normal kullanımda 2 hafta, ekonomik kullanımda ise 30 güne kadar pil ömrü sunan Huwaei Watch GT inceleme konuğumuz oldu.
Normal kullanımda 2 hafta, ekonomik kullanımda ise 30 güne kadar pil ömrü sunan Huwaei Watch GT inceleme konuğumuz oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:08 Kaynak: Youtube
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