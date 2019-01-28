Pili Bitmeyen Saat: Huawei Watch Gt

Normal kullanımda 2 hafta, ekonomik kullanımda ise 30 güne kadar pil ömrü sunan Huwaei Watch GT inceleme konuğumuz oldu.

Normal kullanımda 2 hafta, ekonomik kullanımda ise 30 güne kadar pil ömrü sunan Huwaei Watch GT inceleme konuğumuz oldu.

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