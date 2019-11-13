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Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
7 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Bandırma-Balıkesir kara yolundaki entegre tesiste, işçilerin bulunduğu yük asansörünün halatı koptu.
İşçilerden Aydın Ertek (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Gökhan Ün (36) ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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