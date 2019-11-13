Son Dakika Haberleri: Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Bandırma-Balıkesir kara yolundaki entegre tesiste, işçilerin bulunduğu yük asansörünün halatı koptu.

İşçilerden Aydın Ertek (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Gökhan Ün (36) ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balıkesir, Bandırma, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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