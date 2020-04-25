Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı - Son Dakika
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Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların sadece paket servis hizmeti verebilmesi piliç eti sektöründe toplu satış pazarının ciddi oranda daralmasına, ev pazarının ise büyümesine neden oldu.

Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların sadece paket servis hizmeti verebilmesi piliç eti sektöründe toplu satış pazarının ciddi oranda daralmasına, ev pazarının ise büyümesine neden oldu.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrası gelişmelerden sektörün de etkilendiğini, gelecekle ilgili bir tahminleme yapmanın güç olduğunu ifade etti.

Bu sürecin gıda üreten işletmeler için önemli riskler getirdiğini aktaran Koca, kanatlı eti sektöründeki firmaların da yeni duruma ayak uydurmaya gayret ettiğine işaret etti.

Koca, "Bu süreçte üretimi kısmadan devam ediyoruz. Salgın nedeniyle alınan önlemler bizleri de etkiledi. Restoranların, fast food zincirlerinin ve otellerin kapalı olması, sadece paket servis çalışmalarının devam etmesi bu alana yönelik tavuk satışlarında bir düşüşü beraberinde getirdi. Ancak hane halkının tüketiminde ise ciddi bir artış var." diye konuştu.

"Restoran lezzetleri eve taşındı"

Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil de salgın döneminde ev dışı tüketim kanalları olan otel, restoran, kafe ve okul kantinlerindeki tüketimin market kanalına kaydığını vurguladı.

Bu süreçte tüketici alışkanlıklarının da değiştiğine değinen Özdil, "Zincir mağaza talepleri normal dönemlere göre yüzde 50'nin üzerinde artış göstermiştir. Tüketiciler restoranlarda tadına alışkın oldukları lezzetleri evlerinde hazırlamaya başladı." dedi.

Bu süreçte fast food restoranlarında tüketilen ürünlerin evde de kolaylıkla hazırlanabilmesi için firmaların yeni ürünlere odaklandıklarına işaret eden Özdil, sektörün üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığını, kısa ve orta vadede kanatlı sektörünün bu süreçten olumsuz etkilenmeyeceği görüşünün ağırlık kazandığını ifade etti.

İyi beslenmek için protein ihtiyacına olan gereksinimin kaçınılmaz olduğuna değinen Özdil, "En uygun fiyatlı protein kaynağı olan beyaz et endüstrisinin bu anlamda tedarik sürecini kesintisiz bir şekilde devam ettirerek ayakta kalması toplumsal bir sorumluluktur. Bu bağlamda işlerimizi sabır, sükunet ve büyük bir titizlikle yönetmek zorundayız. Umut ediyoruz ki bu süreçleri el birliği ile başarı ile atlatacağız." diye konuştu.

Sait Koca, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:54 Kaynak: AA

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