Son Dakika Haberleri: Piliç Eti Üretimi Soruşturmaları Sonuçlandı

Piliç Eti Üretimi Soruşturmaları Sonuçlandı

1 saat önce

Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Piliç Eti Üretimi Soruşturmaları Sonuçlandı, System.String[]
Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu tarafından, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tüm teşebbüslere verilen idari para cezasının toplam tutarı 156 milyon 703 bin 143,74 TL olarak belirlendi. 13 Mart 2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri dolayısıyla idari para cezası verilen teşebbüsler:

"Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,

Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.,

CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

EgeTav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.,

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.

Şenpiliç Gıda San. A.Ş.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği.

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmedikleri dolayısıyla idari para cezası verilmeyen teşebbüsler ise şu şekilde açıklandı:

"Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,

As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,

Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,

Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,

Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,

Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Ekonomi
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