Piliç Kesimhanesinde 12 İşçi Kimyasal Maddeden Etkilendi

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AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar

Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor