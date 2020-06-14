'PİLLİ BEBEK' PELİN'İN 16 YILDA TAM 6 KEZ BEYİN PİLİ DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika

'PİLLİ BEBEK' PELİN'İN 16 YILDA TAM 6 KEZ BEYİN PİLİ DEĞİŞTİRİLDİ

HENÜZ 11 yaşındayken soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı olarak beyninde apse gelişen Pelin Köroğlu (28), 2003 yılında iki kez beyin ameliyatı geçirdi.

HENÜZ 11 yaşındayken soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı olarak beyninde apse gelişen Pelin Köroğlu (28), 2003 yılında iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Apsesi temizlendi ama beynindeki hasar nedeniyle sol tarafında şiddetli titreme ve kasılmalar başladı. Sol eliyle bardak dahi tutamayan, uyurken kolunu bacaklarının arasına sıkıştırmak zorunda kalan Pelin'e ilaçlar da fayda etmeyince 2 yıl sonra beyin pili takıldı. O günden bu yana tam 6 kez pili değiştirilen Pelin Köroğlu, dördüncü pilini hatıra olarak saklıyor. Türkiye'de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olan Pelin'e, ailesi ve arkadaşları da 'pilli bebek' diye hitap ediyor.

Sabancı Üniversitesi'nde Toplumsal Duyarlılık Projesfi ekibinde çalışan ve aynı zamanda gezi ve yemek üzerine blogger'lık yapan 28 yaşındaki Pelin Köroğlu'nun hayatı, 9 Mart 2003'de aniden ateşlenmesiyle alt üst oldu. Henüz 11 yaşındaydı ve o kadar şiddetli bir baş ağrısı çekiyordu ki ailesi acile götürdü. Ertesi sabah beyninde apse oluştuğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alındı ve apse boşaltıldı. Birkaç gün sonra ikinci kez ameliyat edildi. Soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı gelişen beyin apsesini atlatsa da kısa bir süre sonra sol tarafında istemsiz kasılma ve aşırı titremeler baş gösterdi. Yaşı çok küçük olduğu için fizik tedavi ve ilaçlarla tedavi sağlanmaya çalışıldı. Ancak 2 yıl süren ilaç tedavisinden hiçbir fayda görmedi. Pelin henüz ilköğretim öğrencisiydi ve hastalığı yüzünden tahtada ders anlatamamaya, elinde defter kalem dahi tutamamaya başlamıştı. Hatta geceleri uyurken onunla beraber yatan annesini uyandırmamak için, sol kolunu bacaklarının arasına sıkıştırmak zorunda kalıyordu. Sonunda doktorları Pelin'e beyin pili takılmasına karar verdi. 2005'de henüz 13 yaşındayken Türkiye'de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olarak hayatı bir kez daha değişti ve kibrit kutusu büyüklüğündeki minicik bir cihaz sayesinde eski haline kavuşabildi. Ancak 'pil' macerası bununla da bitmedi.

'KENDİSİ UFACIK AMA HAYATIMA ETKİSİ ÇOK BÜYÜK'

Instagram'da 'pillibebegindunyasi' sayfası ile hem gezi ve yemek paylaşımları hem de tedavisiyle ilgili yaşadıklarını binlerce takipçisi ile paylaşan Pelin Köroğlu, o günleri anlatarak 'Eskiden çok iyi koşardım, bu süreçten sonra koşamadım mesela. Sol bacağımda da sekmeler oluyordu çünkü. 13 yaşında beyin pili takılan ilk çocuk hasta bendim Türkiye'de. Hem ben hem ailem açısından hayatımız çok farklılaşmıştı. Hep birbirimizi motive etmeye çalıştık hiçbir zaman hayata küsmedik. Hatta hastanede yatarken şiddetli titremelerim olduğunda hemen elimden tutup benimle halay çekmeye başlıyorlardı. Oyunlaştırmaya çalışıyorduk durumu. Göğüs kafesimin altına takılan küçücük bir cihazla hayata bağlandım diyebilirim. Kendisi ufacık ama hayatıma etkisi çok büyük dedi.

DÖRDÜNCÜ PİLİNİ HATIRA OLARAK ALDI

İlk beyin pilinin 4-5 yıl sonra yenisiyle değiştirilmesi gerektiği söylense de Pelin'in pili sadece bir yıl dayandı. Ertesi yıl yani 2006'da bir kez daha ameliyat masasına yattı ve beynindeki hasarlı bölgeden kaynaklanan titremeleri engelleyen elektrotların cilt altına takılan pili, küçük bir operasyonla değiştirildi. Daha sonra 4 kez daha pili değiştirilen Pelin'e en son değişim ameliyatı iki hafta önce yapıldı. Pelin, artık dayanamayıp dördüncü pilini doktorundan hatıra olarak istediğini söyleyerek '2 ila 4 yıl aralarla pil ameliyatları geçirdim. Şu anda da altıncı pilim takılı. Beşinci pil ameliyatımda doktoruma 'Artık şu cihazı görmek istiyorum, tamam internetten falan görüyorum ama insanlar sorduğunda elimde gösterebileceğim bir şey olsun; çıkardıktan sonra hatıra olarak alabilir miyim' dedim. Kolye yaparım diye düşünüyordum ama bu zaten yeterince ağırlık yapıyor, ikinci bir ağırlığa gerek yok diye vazgeçtim. Sadece X-ray cihazlarından uzak duruyorum. Çünkü pilin kısa devre yapmasına yol açabiliyor. Onun dışında hayatımda herhangi bir kısıtlamaya yol açmıyor diyerek sözlerini noktaladı.

'PELİN HER AÇIDAN ÇOK NADİR VE ÖZEL BİR HASTA'

Pelin'in tedavisini 11 yaşından beri takip eden doktoru Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gamma Knife Radyocerrahisi ve Hareket Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, Pelin'in çok özel bir hasta olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi Pelin bize ilk defa 16-17 sene önce geldi. Beyninin tam orta bölgesinde apse saptandı. Üst solunum yolunda, burunda ve sinüslerde olan bir enfeksiyon ilerlemiş ve beyninde apseye yol açmıştı. Tedavi için önce apseyi ince bir iğne ile boşalttık. Ameliyatın ardından antibiyotik tedavisiyle enfeksiyonu atlattı. Ama apsenin bulunduğu yerde yarattığı tahribat nedeniyle sol kolunda istemsiz hareketler olmaya başladı. Rubral tremor dediğimiz bu durum hem çocuklarda hem de erişkinlerde çok nadir görülen bir hastalık aslında. Yaklaşık 2 yıl ilaç tedavisi gördü. Ama fayda görmedi. O yaştaki bir çocukta beyin pili endikasyonu çok rastlanan bir şey değildi ancak başka seçeneğimiz yoktu. Diğer cerrahi yöntemler yaşı nedeniyle komplikasyon açısından riskli olabilirdi. 13 yaşındayken ilk beyin pilini taktık. Bu hastalarda pilden sürekli olarak beyne yerleştirilen elektrotlara bir elektrik akımı verilir. Dolayısıyla pilin belli bir ömrü vardır. Bazı hastalarda 2-3 yıl, bazılarında 5-6 yıl gider. Ama pili mutlaka değiştirmek gerekir bu sürelerden sonra. Köprücük kemiğinin altından küçük bir ameliyat ile pil değişim işlemi yapılır.

'PİLLİ BEBEK' PELİN'İN 16 YILDA TAM 6 KEZ BEYİN PİLİ DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'PİLLİ BEBEK' PELİN'İN 16 YILDA TAM 6 KEZ BEYİN PİLİ DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika

Son Dakika

Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada         
12:52
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu         
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor         
12:31
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı         
11:59
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti         
11:54
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım         
11:52
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı?         
11:30
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner         
11:07
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 17:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'PİLLİ BEBEK' PELİN'İN 16 YILDA TAM 6 KEZ BEYİN PİLİ DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]