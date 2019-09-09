Pilot adayları uçmayı Samsun'da öğreniyor

Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi yılda ortalama 20 pilot yetiştiriyor

Samsun hem iklimi hem coğrafi yapısı hem de imkanları ile uçuş için çok uygun

SAMSUN - Bünyesinde uçak pisti, bakım onarım merkezi, hangarı ve uçuş okulu bulunan Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde yılda ortalama 20 pilot yetişiyor.

Samsun Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Samsun'da kuruldu. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsü'nde yer alan Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hangar, uçuş pisti, kule, tek ve çift motorlu uçaklar, bakım ve onarım merkezi yer alıyor. Akademide yer alan tecrübeli ve başarılı pilotlar, öğrencilere PPL (Hususi Pilot Lisansı), NR (gece yetkisi), CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (aletle uçuş), ME (çok motor) ve FI (uçuş öğretmenliği) gibi eğitimler veriyor. Öğrenciler, akademide aldıkları teorik ve simülatör derslerinin ardından uçakta eğitimlerine devam ediyor. Alınan eğitimlerin ardından sınavlarda başarılı olan öğrenciler pilot olmaya hak kazanıyor.

"Pilot olmak isteyenler için gerekli her şey burada mevcut"

Bu yıl 20'ye yakın öğrencinin Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinden mezun olacağını ifade eden Baş Uçuş Öğretmeni Aydın Alev Gökmen, "Samsun Üniversitesinde sıfırdan hava yollarına geçinceye kadar olan bütün eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler normal şartlarda 1,5 yıl sürüyor. Kendimize ait hangarlarımız, pistimiz ve uçaklarımız var. Şu anda 35 civarında öğrencimiz var. 2019 yılında 20 civarında öğrenci buradan mezun olacak. Mezun olanların geneli hava yollarında iş buldu. Burada her öğrenciye bir eğitmen pilot veriyoruz. Samsun, havacılık için pek bağdaştırılmıyordu. Türkiye'de Karadeniz'in, Samsun'un havacılığa uygun olmadığı, sadece İstanbul, Ankara gibi yerler düşünülüyordu. Ama öyle değil. Karadeniz'in hem iklimi hem coğrafi yapısı uçuşa çok uygun. Ayrıca etrafımızda birçok yakın meydan var. Sinop, Ordu, Trabzon, Tokat, Amasya ve Kastamonu meydanları bize çok yakın. Yani var olan ön yargı aslında doğru değil. Benim tavsiyem, havacılığı isteyen arkadaşların Samsun'a gelmeleri, bizlerle görüşmeleri, çalışma ortamlarını görmeleri ve dışarıdan edinilen yanlış bilgilere itibar etmemeleridir. Çok iyi bir ekip ile burada uçuş eğitimleri veriyoruz. 8 tane uçağımız ve simülatörümüz mevcut. Pilot olmak isteyenler için gerekli her şey burada mevcut" dedi.

"Öğrencilere PPL, ATPL, PIC ve CPL eğitimleri veriliyor"

Samsun'un havacılık için oldukça uygun olduğunu vurgulayan Pilot Aydın Alev Gökmen, "Burada öğrencilere öncelikle PPL dersleri teorik ve pratik olarak veriliyor. Ondan sonra ATPL (Modüler Hava Yolu Nakliye Pilot Lisansı) için teori kısmı başlıyor. Tamamı İngilizce olan 14 dersten sorumlular. Devamında PIC (Kaptan Pilot) uçuşları dediğimiz tek başına olan 90 saatlik uçuşları var. Bu sınavları verdikten sonra belli bir solo uçuşunu tamamladıktan sonra ayar dediğimiz aletli uçuş kısmına geçiliyor. Onun da bir bölümü simülatör bir bölümü de uçakta gerçekleşiyor. Daha sonra da CPL (Ticari Pilot Lisansı) dediğimiz hava hareketlerini içeren uçuş bölümü tamamlanıyor. Onu da tamamladıktan sonra pilotluk sınavına girmeyi hak ediyor. Sonrasında çok motorlu pilot olmak isterse onun da aşamalarını tamamlıyor" diye konuştu.

"Buradaki eğitimler imkanların çokluğu sayesinde diğer okullardan daha hızlı ilerliyor"

Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisindeki eğitimlerin imkanlar dolayısıyla diğer uçuş okullarına göre daha hızlı ilerlediğini belirten Öğretmen Pilot Alper Mercan, "Ben 3 yıldır Samsun'da öğretmen pilot olarak görev yapıyorum. Daha önce ben de Samsun'u bilmiyordum. Şu anda üniversitemizi ve şehrimizi çok seviyoruz. Bence buranın eğitim olanakları diğer uçuş okullarına göre daha fazla. Çünkü bizim kendi üniversitemize ait bir pistimiz var. Kendi bakım hangarlarımız var. Dışarıya herhangi bir bağımlılığımız yok. Çok yakın meydanlarımız var. Bunların bir arada bulunması öğrenciler tarafından tercih sebebi olacaktır. Eğitimlerimiz bu imkanlardan dolayı diğer uçuş okullarına göre daha hızlı ilerliyor. Bağımsız bir uçuş okulu değiliz, Samsun Üniversitesine bağlıyız. Aynı zamanda kurumsal bir yapıya sahibiz. Her ne kadar bir ücret karşılığı versek de bir lisans programımız yok. Diğer uçuş okullarıyla aynı şartlarda eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yine imkanım olsa tekrardan burada eğitim alırdım"

Uçuş Akademisinde pilot eğitimlerine devam eden Kağan Çınar, tekrar bir okul seçecek olsa Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisini seçeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Samsun Üniversitesinde eğitim aldığım için çok mutluyum. Öğretmen kadromuz, hocalarımızın tecrübesi, hava limanımızın müsaitliği ve uçak sayımızın fazlalığı sayesinde gayet güzel şartlarda eğitim alabiliyoruz. Uçuşlarımız da problemsiz bir şekilde ilerliyor. Yine olsa burada eğitim almayı tercih ederdim. Uçuş okulunu tercih eden arkadaşlara yabancı dillerini geliştirmelerini öneririm. Meraklı olmak ve araştırma yapmak da büyük önem arz ediyor. Meraklı, araştırmacı ve yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmiş öğrenciler buradaki tecrübeli eğitmenlerin de sayesinde eğitimlerini sorunsuz bir şekilde karşılayabilirler."