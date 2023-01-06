PİLOT: ALTIMIZDAN TAVŞAN GEÇTİ - Son Dakika
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PİLOT: ALTIMIZDAN TAVŞAN GEÇTİ

06.01.2023 12:15

PEGASUS Havayolları'nın Münih seferini yapan yolcu uçağı, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşanı ezdi.

PEGASUS Havayolları'nın Münih seferini yapan yolcu uçağı, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşanı ezdi. O anda inişe hazırlanan iki yolcu uçağı ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın pilotu "altımızdan bir tavşan geçti" diyerek durumu kuleye rapor ederken, pilot ile hava trafik kontrolörü arasındaki o anlar telsiz konuşmasına yansıdı.

Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'te teker koydu. Airbus 320 Neo tipi uçağın pilotu, inişin hemen ardından pistte bir tavşan gördüklerini Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi. Bu sırada inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bunun üzerine Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. 4 dakika içinde olay yerine giden ekipler, uçağın ezdiği tavşanı pisten kaldırılmasından sonra hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

KULE VE PİLOT ARASINDAKİ O KONUŞMA

Pilot ile hava trafik kontrolörü arasındaki o anlar, telsiz konuşmalarına da yansıdı. Pilot ve kontrolör arasında şu diyalog gerçekleşti:

Pilot: 'Touchdown'da(uçağın inişi) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: "Touchdown'da bir tavşan ile karşılaştık." dediniz doğru mudur?

Pilot: Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.

YER EKİPLERİ PİSTE GİRDİ

Pilotun tavşanı rapor etmesinin ardından hava trafik kontrolörü pistte gerekli kontrollerin yapılabilmesi için inişte olan iki uçağa pas geçme talimatı verdi. Kontrolör, yer ekiplerine "İniş trafiği 'touchdown'da bir şeye çarpmış olabileceğini söyledi. O yüzden dolayı kontrol almamız lazım" diyerek yer ekiplerine pisti giriş izni verdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel PİLOT: ALTIMIZDAN TAVŞAN GEÇTİ - Son Dakika

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