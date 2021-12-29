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PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI - Son Dakika

PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI

29.12.2021 10:30

FARKLI iki şirkette pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzhan Yararcan çifti, uçuşları sırasında rotaları Basra körfezinde denk geldi.

FARKLI iki şirkette pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzhan Yararcan çifti, uçuşları sırasında rotaları Basra körfezinde denk geldi. Çift, gökyüzünde yaşadıkları tesadüfü anlattı.

Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan, Kuala Lumpur- İstanbul Havalimanı, Pegasus Havayolları'nda görev yapan kaptan pilot eşi Oğuzhan Yararcan ise Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen seferinde görevdeydi. Eşinden 8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn'den havalandı ve aynı rotayı takip ederek bir uçuş gerçekleştirdiler.

EŞİM BANA EŞLİK ETTİ

Gökyüzünde yaşadıkları tesadüf uçuşu anlatan THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan "Ben Kuala Lumpur-İstanbul seferini yapıyordum. Oğuzhan da Bahreyn-İstanbul seferini yapıyordu. Benim kalkışımdan yaklaşık 8 saat sonra Oğuzhan da Bahreyn'den havalandı. Tırmandı. Uçaklarımız tesadüfen havada buluştu. Bİ bakıma eşim bana eşlik etmiş oldu. Bizim için harika bir anı oldu" dedi

EVİMİZE KADAR BERABER GELDİĞİMİZ BİR UÇUŞ OLDU

Oğuzhan Yararcan ise "Ailemizde tabi aynı anda uçuşa gittiğimiz zamanlar oluyor. Geçtiğimiz gün çok tesadüfi keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Aynı anda aynı rotayı takip ederek İstanbul'a kadar bir uçuşumuz oldu Basra Körfezi üzerinde. Bir bakıma Nurdan'ı uçuşunda karşılayıp İstanbul'a evimize kadar beraber geldiğimiz bir uçuş gerçekleştirdik. Unutamayacağımız bir uçuş oldu" diye konuştu.

PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI
PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI
PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI
PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI
PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI
PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI

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İstanbul, Bahreyn, Basra, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PİLOT ÇİFT, GÖKYÜZÜNDEKİ TESADÜF UÇUŞU ANLATTI - Son Dakika
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