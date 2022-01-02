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Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar - Son Dakika

Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar

02.01.2022 12:14
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar

Yerli ve milli imkanlar kullanılarak oluşturulan simülatörler sayesinde, Türk havacılığına nitelikli pilotlar kazandırılıyor.

Yerli ve milli imkanlar kullanılarak oluşturulan simülatörler sayesinde, Türk havacılığına nitelikli pilotlar kazandırılıyor.

"Vatandaşın ihtiyaç duyduğu anda yukarıya bakması yeterli" mottosuyla hareket eden, kahraman pilotların yetiştirildiği Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı.

18 Ağustos 2000'de Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde kurulan Öğretim Başkanlığı, 5 Ağustos 2013 tarihinde Jandarma Havacılık Okul Komutanlığına dönüştürüldü. Burada, modern teknoloji ve yöntemler kullanılarak, verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek üstün nitelikli pilotlar yetiştiriliyor.

Yerli ve milli yazılım kullanılarak geliştirilen Personel Adayı Seçim Sistemi (PASS) ile yedi farklı testi başarıyla tamamlayan adaylar eğitim görmeye hak kazanıyor. Tamamı Jandarma Havacılık Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak yapılan Mİ-17 ve S70 simülatörleri sayesinde ise pilot adayları gerçek uçuşta karşılaşabilecekler her türlü hava ve arazi şartlarında uçuş imkanı buluyor. Envanterde bulunan ama kullanılmayan helikopter parçalarından birebir boyutta tasarlanan bu simülatörler sayesinde pilot adayları gerçeğe yakın deneyim imkanı yakalıyor.

Okulda gerçekleşen eğitimler hakkında bilgi veren, Helikopter Uçuş Eğitim ve Öğretim Filo Komutanı Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, "Helikopter temel kursumuzda 22 haftasında AB 205 Helikopteri, 18 Haftası S70 Sikorsky Helikopteri olmak üzere toplam 40 haftalık bir süreyi kapsamakta. Bu süre içerisinde pilot adaylarımıza yaklaşık 800 saat teorik eğitim ve 135 saatlik uçuş eğitimi vermekteyiz. Helikopter pilot eğitimlerinde teorik derslerimizi kursiyerlere helikopterle ilgili tüm sistem ve parçaların 3 boyutlu görsel ve işitsel sunum şeklinde hazırlandığı eğitim platformumuzda veriyoruz" dedi.

Pilot adaylarına yalnızca helikopter kullanmayı öğretmediklerinin altını çizen Albay Tekindor, "53 yıllık mazisinde sayısız kahramanlıklara şahit olduğumuz Jandarma Havacılığına yeni kahramanlar yetiştiriyoruz. Burada verdiğimiz eğitimler sonunda ülkemize, vatanımıza, milletimize ve Jandarma Genel Komutanlığımıza cesur, kahraman, fedakar vatan ve bayrak sevgisi olan aynı zamanda tevazu sahibi arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Biliyorsunuz bizim jandarma havacılığımız olarak milletimize verdiğimiz bir sözümüz var" diyen Albay Mustafa Tekindor, "İhtiyaç duyduğunuzda yukarıya bakmanız yeterli çünkü biz orda olacağız şeklinde. Bu maksatla aşk ile sadakat ile milletinin emrinde olan ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yukarıya baktıklarında kendilerine yardım etmek için hazır bekleyen uçucular yetiştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar

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Helikopter, Jandarma, Pilot, Milli, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar - Son Dakika


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