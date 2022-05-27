Pilot duman ikazı aldı, THY uçağı geri döndü - Son Dakika
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Pilot duman ikazı aldı, THY uçağı geri döndü

27.05.2022 17:27
Pilot duman ikazı aldı, THY uçağı geri döndü

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra pilotun kokpitte duman ikazı alması üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra pilotun kokpitte duman ikazı alması üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

THY'nin TK-17 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı Toronto seferini yapmak üzere saat 15.00'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın kalkışından kısa bir süre uçağın kaptan pilotu duman ikazı aldı. Bunun üzerine pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek iniş için izin istedi. Bu arada olumsuz bir duruma karşı apronda itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Uçak saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi.


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Kaynak: DHA

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