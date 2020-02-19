Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi - Son Dakika Dünya

Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi

13 dakika önce

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne ait kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen hava olayını görüntüledi.

Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi, System.String[]

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne ait kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen hava olayını görüntüledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne Kermit adlı hava verilerini toplamak için tropikal siklonlara uçan kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen aydınlık plazmanın, atmosferdeki güçlü bir elektrik alanındaki keskin veya sivri bir cisimden korona boşalmasıyla yaratıldığı bir hava durumu olayını görüntüledi.

Uçağın kokpitinden kaydedilen görüntülerde, elektrik dalgalarının aniden parlayarak söndüğü görüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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