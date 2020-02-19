Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne ait kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen hava olayını görüntüledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne Kermit adlı hava verilerini toplamak için tropikal siklonlara uçan kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen aydınlık plazmanın, atmosferdeki güçlü bir elektrik alanındaki keskin veya sivri bir cisimden korona boşalmasıyla yaratıldığı bir hava durumu olayını görüntüledi.

Uçağın kokpitinden kaydedilen görüntülerde, elektrik dalgalarının aniden parlayarak söndüğü görüldü.