Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadelede yeni dönem - Son Dakika

Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadelede yeni dönem

Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadelede yeni dönemKORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri içeren 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli', pilot il seçilen Kırıkkale'de hayata geçirildi.

Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadelede yeni dönem

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri içeren 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli', pilot il seçilen Kırıkkale'de hayata geçirildi. Valilik koordinesinde kurulan 100 kişilik il salgın denetim ekibi, sahaya inip, denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan ek genelgeyle salgınla mücadelede yeni yöntemlere gidiliyor. Bu kapsamda pilot il seçilen Kırıkkale'de, 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' hayata geçirildi. Denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümü ve yönetiminin sağlanması amacıyla Kırıkkale Valiliği bünyesinde 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturuldu ve 100 kişilik il salgın denetim ekibi kuruldu. Göreve başlayan ekip, sokak sokak gezerek iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yapacak. Denetlenen kişilerin isim, adres ve varsa ihmal bilgilerini kayda alan ekip, bilgileri oluşturulan veri tabanına aktardı.

'GÜVENLİ ALAN' LOGOSU VERİLECEK

'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' kapsamında ayrıca iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde 'güvenli alan' sisteminin kullanımı yaygınlaştırılarak, denetimler vatandaştan gelen geri bildirimlere göre yönlendirilecek. Tedbirlere uyan iş yerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer iş yerlerinin de teşvik edilmesi amacıyla yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilere 'güvenli alan' logosu verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) -

Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadelede yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kırıkkale, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:33

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadelede yeni dönem - Son Dakika
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