"Pilot il Kırıkkale'de vatandaşların yüzde 98'i maske kullanıyor" - Son Dakika

"Pilot il Kırıkkale'de vatandaşların yüzde 98'i maske kullanıyor"

Kırıkkale'de Covid-19 denetimleri yapıldı

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de, İSDEM ekiplerince, "maske-mesafe-hijyen" denetimlerine katılan Vali Yunus Sezer, 100 kişilik ekiple sahada denetimlerin yapıldığını ifade ederek, "Buradan tüm Kırıkkaleli hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü" dedi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında 10 gün sürecek ikinci büyük denetim bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda salgınla mücadelede yeni uygulamada pilot il seçilen Kırıkkale'de de denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte yoğun olarak kullanılan cadde üzerindeki kafe, restoran, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma araçlarını tek tek denetledi. Vali Sezer ve Başkan Saygılı, vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Valilik bünyesinde kurulan ve salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" ekiplerince de kent genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri sürdürülüyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, denetim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek maskenin kişinin hem kendisini hem de karşısındakini virüse karşı koruyacağını söyledi. İl Salgın Denetim Merkezi'nde görevli 100 ekibin sahada olduğunu kaydeden Sezer, şu ana kadar 8 bin iş yerinin defalarca denetlendiğini belirtti.

"Yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü"

Kent genelinde vatandaşların yüzde 98'inin maske kullandığının altını çizen Sezer, "İş yerlerini yerlerini akşam düğün salonlarını, sokak düğünlerini, kafelerimizi, dolmuşlarımızı, toplu taşıma yapan bütün alanları denetliyorlar, uyarılarda bulunuyorlar. Yaklaşık 1 haftalık süre geçti bu sürede 8 bin iş yeri ziyaret edildi. Bunlardan bazıları 5-6 defa ziyaret edildi. Ben buradan tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse yüzde 98 oranında maskeye uyulduğu görüldü. Herkes büyük bir duyarlılığa sahip düğünlerde daha dikkat edilir hale geldi. İnşallah hep beraber çalışarak belediyemiz ile diğer personellerimiz ile beraber STK'larımız ile beraber biz örnek il olarak Covid-19 sürecini aşağıya doğru bir ivme sağlayacağız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız duyarlı"

Korona virüse karşı vatandaşların duyarlı olduğunu ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Bugün denetimde de gördük ki daha önce de yaptık biz bunu Valimiz ile birlikte vatandaşlarımız oldukça duyarlı. Biz de bundan memnun olduk. Bu iş tabii ki şakaya gelecek bir hadise değil. İnsanlarımız özellikle toplu olarak bulundukları düğün, cenaze buralarda daha çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Şehrimiz genelinde görmüş olduğunuz hadise şudur; insanlar kurallara uyuyor. Bu manada da tüm Kırıkkaleli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.