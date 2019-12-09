Son Dakika Haberleri: Pilot ilçe Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi çalışmaları
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Pilot ilçe Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi çalışmaları

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde projeyle ilgili hazırlıklar sürüyor.

Pilot ilçe Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi çalışmaları, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde projeyle ilgili hazırlıklar sürüyor.

Çubuk Belediyesi tarafından proje kapsamında yapımına başlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin inşaat çalışması devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık Projesi'nde çalışmaların titiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Pilot bölge olan ilçemizin bu konuda çok güzel bir örnek teşkil edeceğine, vatandaşlarımızın da duyarlılık ve destekleri ile proje çalışmalarının çok kısa bir sürede iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz." dedi.

İnşaatın kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade eden Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde atık gruplarının 13 bölmede olacağını, toplanan atıkların geri dönüşüme gönderilmesi için 400 metrekarelik depolama alanı olacağını, evsel nitelikli ve organik atıkların geri dönüşümünün yapılması için kompost makinesinin bulunacağını aktardı.

Emine Erdoğan, Kızılcahamam, Ankara, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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