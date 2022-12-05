Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış - Son Dakika
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Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış

05.12.2022 11:34
Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış

BURSA'da, pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam'ın (22) hayatını kaybettiği uçak kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı.

BURSA'da, pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam'ın (22) hayatını kaybettiği uçak kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tek motorlu uçağın, irtifa kaybederek, doğal gaz çevrim santralindeki 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim hattına çarptığı ve patlamanın ardından havada alev aldığı görüldü.

Kaza, 1 Aralık Perşembe günü saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda saat 13.15'te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya'nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptı. Bursa'dan kalkış yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen uçak, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Bursa'ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra Türkiye'nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düştü. TC-UHY kuyruk numaralı uçağın, uçuş kayıtlarına göre, saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol kat ettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği belirlendi.

4 KİŞİLİK UÇAK LİSANSINI ALMAYA GİTMİŞKazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, uçaktaki yangına müdahale ederken, kazada pilot Hakan Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hobi amaçlı Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Bursa'da toprağa verilen Hakan Köksal ile Burcu Sağlam'dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı. YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülürken, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; irtifa kaybederek, hızla santrale yaklaşan uçağın, 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direğine çarptıktan sonra havada alev aldığı görüldü. Uçak havada parçalanarak yere düşerken, bu görüntüler de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelemeye alındı.


Kaynak: DHA
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LİSANS YOLUNDA SON UÇUŞ; KAZADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI LİSANS YOLUNDA SON UÇUŞ; KAZADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı (3) Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı (3)

Hakan Köksal, Bursa, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pilot ile Burcu'nun öldüğü kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpıp havada alev almış - Son Dakika
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