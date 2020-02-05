Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı - Son Dakika
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Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı

6 saat önce

Sizden önce inen kuvvetli kuyruk rüzgarı rapor ettiGökhan ARTAN-İSTANBUL(DHA)Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı.

Sizden önce inen kuvvetli kuyruk rüzgarı rapor etti

Gökhan ARTAN-İSTANBUL(DHA)

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, 'sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti anonsu dikkat çekti. Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, '10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var anonsu yaptı.

O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti

Kule Sizden önceki trafik pas geçti

Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı

Pilot, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:04 Kaynak: DHA
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