Son Dakika Haberleri: Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

41 dakika önce

Almanya'dan Meksika'ya doğru Atlantik üzerinde seyreden bir uçağın kaptan pilotu kahveyi kontrol paneline dökünce uçak İrlanda'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü, System.String[]

337 yolcusuyla Almanya'nın Frankfurt kentinde Meksika'nın Cancun kentine giden uçağın pilotu, uçağın kontrol paneline yanlışlıkla kahve döktü. Uçak Atlantik üzerinde seyrederken İrlanda'ya dönüş yapmak zorunda kaldı.

İngiltere'deki Hava Kazaları Araştırmak Kurumu'nun (AAIB) raporuna göre, kahve kazası Şubat ayında gerçekleşti.

Uçağın kahve dökülmesinin ardından ses kontrol panelindeki düğmeler erimeye başladı. Kokpitte duman olduğu da rapor edildi.

Pilotlar oksijen maskesi takmak zorunda kaldı.

AAIB, raporunda uçağın hangi havayolu şirketine ait olduğu konusunda bilgi vermezken, kazanın 6 Şubat 2019'da gerçekleştiğini not etti.

Ancak kar amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Derneği'nin verdiği bilgiye göre uçak Condor Havayolları'na ait.

Kokpit kazasının detayları

AAIB raporuna göre, uçak Atlantik üzerinde seyir halindeyken kahve servisi yapıldığı sırada kaptan pilot ikinci pilota bakıyordu.

Pilotlara uzatılan kahve bardaklarının kapağı yoktu.

Kaptan pilot kahvesini alıp önündeki bardaklığa yerleştirmeye çalışırken bardak devrildi.

Kahvenin büyük bir bölümü kaptan pilotun kucağına döküldü. Bir kısmı da ses kontrol panelinin içine aktı.

Panel ısınınca ve düğmeler erimeye başladı.

Bu da kontrol panelinin çalışmasını zorlaştırdı.

Pilotlar iletişim kurmakta zorlanmaya başladılar ve ses kontrolü tamamen çalışamaz hale gelmeden İrlanda'nın Shannon Havaalanı'na dönmeye karar verdiler.

AAIB, havayolu şirketinin sonraki uçuşlardan içecekleri kapaklı bardaklarla servis etmeye başladığını da rapor etti.

Meksika, Almanya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dinozorları yok eden göktaşı, dünyaya çarptığı gün neler yaşandı?
Trabzonspor'da Ekuban şoku! 1,5 ay yok Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Netanyahu'nun paylaşımına Facebook'tan 'nefret söylemi' engeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]