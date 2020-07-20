Pilot maaşları hayrete düşürüyor! Pilot öğrencileri 26 bin TL ile işe başlıyor. - Son Dakika

Pilot maaşları hayrete düşürüyor! Pilot öğrencileri 26 bin TL ile işe başlıyor.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü ücreti, 400 bin TL ile 700 bin TL arasındaydı. Mezun öğrenciler 26 bin TL ile işe başlıyorlar ve maaşlarını 94 bin TL'ye kadar çıkarabiliyorlar.

12 Türkiye'nin, coğrafi konumu gereği diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi hava yolu taşımacılığında da potansiyeli günden güne artıyor. Hava yolu sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot eksikliği, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir eksik olarak ön plana çıkıyor. Özel havacılık şirketlerinin artmasıyla birlikte hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını doğuruyor. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü'nde öğrenciler, 5 yıl boyunca çeşitli teorik ve pratik eğitimler alıyor. Pilotluk eğitimi için 400 bin TL ila 700 bin TL arasında para ayıran öğrenciler, mezun olduklarında yüksek maaşlarla iş bularak, kısa sürede bu masraflarından daha fazla para kazanabiliyor. KTO Karatay Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, "Zorlu eğitim sürecinin ardından öğrenciler, havayollarında 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar ve 94 bin TL'ye kadar çıkabiliyorlar. Son 10 yılda pilotluk eğitimlerine ilgi yüzde 50-60 arttı" dedi.

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17 SAATLİK PRATİK EĞİTİM

Doğan, öğrencilerin, Planör Pilot Lisansıyla başlatıldığını, sonrasında Hususi Pilot Lisansı (PPL), Öğrenci Pilot Lisansı (SPL) ile devam edildiğini, Sorumlu Pilot Uçuşu (PIC), Çok Motor Sınıf Yetkisi (MECR) eğitimleri verildiğini bildirdi. Doğan, çeşitli sivil havacılık sınavlarını geçen kursiyerlerin hava yollarında çalışmaya hazır hale geldiklerini söyledi. Toplamda 220 saatlik eğitime ek olarak 17 saatlik planör eğitimi verdiklerini de belirten Doğan, eğitimlerin yüksek güvenlikli hava araçlarında yapıldığını kaydetti.

3 BİN 400 EURO MAAŞLA İŞE BAŞLIYORLAR VE 12 BİN EUROYA KADAR ÇIKABİLİYORLAR

Öğrencilerin, dünyada revaçta olan bir mesleğe sahip olduklarını ve yüksek maaşlarla iş bulma şanslarının yüksek olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu: "Pilot adaylarında aranan özelliklerin başında çok sağlıklı olmaları gerekiyor. Ayrıca temel matematik, fizik ve beşeri bilimleri de iyi bilmesi gerekiyor. Bu zorlu sürecin ardından öğrenciler, hava yollarında 3 bin 400 euro maaşla işe başlıyorlar ve 12 bin euroya kadar çıkabiliyorlar. Bunlar pilotların normal maaşları. Fazla mesai, kıtalararası uçuşlar, yatıya kalma gibi ekstralarla 5-6 bin euro gibi fazladan gelirleri de olabiliyor. Pilotluğa ilgi de son 10 yılda yüzde 50-60'lık bir artış var. Türkiye'deki yabancı pilot popülasyonunun yüksek olmasının etkisi büyük. Gençlerimiz de bu sektörde iş bulma şansının çok olduğunu bilerek bu işe yöneliyor."

DERSLER ZOR AMA EĞLENCELİ

Pilot eğitimi alan öğrenci Ecrem Fıçıcı, çocukluğunda çok sık seyahat yaptığı için uçaklara karşı ilgisi olduğunu bu nedenle pilot olmaya karar verdiğini belirterek, "Eğitimim çok güzel gidiyor, memnunum. Yaklaşık 3-4 aydır yer dersleri ve havacılık dersleri alıyorum. Sadece simülasyonda uçmuştum. İlk defa planörle uçacağım için heyecanlıyım. İleride uçuş eğitmeni olarak çalışmak istiyorum" diye konuştu.Muhammet Şami Çetin ise küçük yaşlardan bu yana uçmak istediği için bu mesleği seçtiğini belirterek, "Benim de simülasyon deneyimim olmuştu. İlk defa canlı canlı uçacağım. Çalışmalarımız ağır, derslerimiz zor ama sevdikten sonra her iş kolay. Hedefim pilot olmak" dedi.

Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Karatay Üniversitesi, Konya, Pilot, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pilot maaşları hayrete düşürüyor! Pilot öğrencileri 26 bin TL ile işe başlıyor. - Son Dakika Ekonomi
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