Pilot Saygın Doğan, otoyolda aracının camına isabet eden taş yüzünden yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Pilot Saygın Doğan, otoyolda aracının camına isabet eden taş yüzünden yaşamını yitirdi

22.06.2023 14:53

Ankara'da Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, otoyolda seyir halindeyken karşı yoldan geçen bir aracın fırlattığı taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada, yanında bulunan kardeşleri yaralanırken, taşın bir kamyondan yola düştüğü tahmin ediliyor. Doğan'ın cenazesi Adana'da düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Ankara'da pilot Saygın Doğan (38), otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Taşın kamyondan yola düştüğü ve bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A DÖNÜYORDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Pilot, otoyolda fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

KARŞI ŞERİTTEN FIRLAYAN TAŞ ÖN CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Saygın Doğan, yönetimindeki otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Pilot, otoyolda fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pilot, otoyolda fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

TAŞIN KAMYONDAN YOLA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Pilot Saygın Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi, yarın Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.

Pilot, otoyolda fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Kahramankazan, Ankara, Pilot, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pilot Saygın Doğan, otoyolda aracının camına isabet eden taş yüzünden yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pilot Saygın Doğan, otoyolda aracının camına isabet eden taş yüzünden yaşamını yitirdi - Son Dakika
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