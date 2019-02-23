Son Dakika Haberleri: Pilot Uçuş Sırasında Uyudu, Yardımcı Pilot Kaydetti

Pilot Uçuş Sırasında Uyudu, Yardımcı Pilot Kaydetti

33 dakika önce

– Çin Havayollarına ait Boeing 747 tipi uçağın pilotu seyir halindeyken uyuya kaldı.

Pilot Uçuş Sırasında Uyudu, Yardımcı Pilot Kaydetti, System.String[]
Çin Havayollarına ait Boeing 747 tipi uçağın pilotu seyir halindeyken uyuya kaldı. Yardımcı pilot o anları kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından her iki pilota büyük tepki geldi. Havayolu firması ise iki pilot için işlem yaptı.

Uyuya kalan Weng Jiaqi adlı pilotun Çin Havayolları'nda görevli, 20 yıllık uçuş tecrübesi olan bir pilot olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Dünya
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