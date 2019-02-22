Pilot Uçuş Sırasında Uyuyakaldı
1 saat önce
Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı.
Tayvan
Havayollarına ait Boeing
747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi.
Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan Çinli bir pilot, uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi. Videonun çevrimiçi platformlarda yayılması üzerine her iki pilot yaptıkları hayati hatadan dolayı cezalandırıldı. Öte yandan uçuşu sırasında uyuyan pilotun meslekte 20 yılını doldurmuş deneyimli bir çalışan olması ise dikkat çekti. Video, şirketin tarihindeki en büyük pilot grevinin sona ermesinden günler sonra yayınlandı. Neredeyse bir hafta süren grev, Tayvan'da büyük sorunlara neden olmuştu. Sendika
kaynaklarına göre, grev yaklaşık 25 bin yolcuyu etkilemişti. Sendikanın 7 ve 12 saatten daha uzun uçuşlarda pilot uygulamasında personel artışı talebi ise dikkat çekmişti.
(Serkan
Bayar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:36 Kaynak: İHA
20 Yıllık Tecrübeli Pilot Kokpitte Uyurken Görüntülendi
CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı
Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi