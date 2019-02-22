Son Dakika Haberleri: Pilot Uçuş Sırasında Uyuyakaldı

Pilot Uçuş Sırasında Uyuyakaldı

1 saat önce

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı.

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi.

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan Çinli bir pilot, uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi. Videonun çevrimiçi platformlarda yayılması üzerine her iki pilot yaptıkları hayati hatadan dolayı cezalandırıldı. Öte yandan uçuşu sırasında uyuyan pilotun meslekte 20 yılını doldurmuş deneyimli bir çalışan olması ise dikkat çekti. Video, şirketin tarihindeki en büyük pilot grevinin sona ermesinden günler sonra yayınlandı. Neredeyse bir hafta süren grev, Tayvan'da büyük sorunlara neden olmuştu. Sendika kaynaklarına göre, grev yaklaşık 25 bin yolcuyu etkilemişti. Sendikanın 7 ve 12 saatten daha uzun uçuşlarda pilot uygulamasında personel artışı talebi ise dikkat çekmişti.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Boeing, Tayvan, Pilot, Güncel
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