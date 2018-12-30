Pilot Üniversiteden "Tarım ve Hayvancılık" Atağı

"Tarım ve hayvancılık" alanında ihtisaslaşma görevi verilen Siirt Üniversitesi (SİÜ), bu alanlarda ülkenin lokomotifi haline gelmeyi hedefliyor.

FECRİ BARLIK - "Tarım ve hayvancılık" alanında ihtisaslaşma görevi verilen Siirt Üniversitesi (SİÜ), bu alanlarda ülkenin lokomotifi haline gelmeyi hedefliyor.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite seçilen SİÜ, tescilli ürünler Pervari balı ve Siirt battaniyesi başta olmak üzere kentin tarım ve hayvancılık alanındaki ürünlerinin hem kalitesini hem verimini artırmaya çalışıyor.



YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hem bütçe hem akademik kadro yönüyle daha fazla destek alma durumuna ulaşan SİÜ, bu avantajları değerlendirerek hem üretim sektörüne hem bilim dünyasına akademik verilerle katkıda bulunacak çalışmalar yürütüyor.



SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'de kurulan üniversitenin Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında akademik düzeyde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.



YÖK'te birçok kriter yönünden yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuran üniversiteler içerisinde ikinci 5 pilot üniversite içerisine SİÜ'nün de tarım ve hayvancılık başlığı adı altında ihtisaslaşma kapsamına alındığını kaydeden Erman, fıstık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi arttırma noktasında üniversitenin bundan sonraki süreç içerisinde çok daha önemli rol üstleneceğini belirtti.



Siirt, tarım ve hayvancılıkta odak nokta olacak



Kentin 15 bin ton kavlak fıstık üretimi ve 1 milyon küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ülkede üçüncü il konumunda olduğunu bildiren Erman, şöyle dedi:



"Yürütülecek makro düzeydeki araştırmalarla, projelerle gerek ilimizin tarım ve hayvancılık konusundaki dinamikleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla meslek örgütleri ile kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak suretiyle burada üreticilerimize çok önemli gelir artırıcı çalışmalar üniversitemiz tarafından yürütülecektir."



Pervari balı ve Siirt battaniyesinin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildiğini anımsatan Erman, özellikle ıslahı, et, süt ve tiftik verimi artırma konusunda tiftik yetiştiriciliğiyle ilgili ivedi şekilde çalışmaları yürüteceklerini dile getirdi.



Hem bütçe hem akademik kadro yönünden daha fazla destek alacaklarını aktaran Erman, "Bu avantajı ülkemizin hem üretim sektörüne hem de bilim dünyasının akademik birtakım verilerle desteklenmesine katkı sağlayacak katma değerleri dönüştürülmesi konusunda aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Erman, bundan sonraki süreçte yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerinin de süreç içerisine daha fazla dahil edileceğini anlattı.



"Ülkemizin farklı bölgelerinde özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği konusunda özel ve kamu kuruluşlarıyla protokoller yapmak ve yurt dışı desteklerine de başvurmak suretiyle ilimizin tarım ve hayvancılık yönünden odak nokta haline gelmesini sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullanan Erman, bu çerçevede üretici, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının desteklerini beklediklerini bildirdi.



Deney Hayvanları Merkezi kurulacak



İhtisaslaşma sürecinden önce "Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü" projesinin çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlatan Erman, projenin ihale aşamasına geldiğini anlattı.



Proje kapsamında 10 bin metrekare alana sahip modern bir Hayvan Hastanesinin yanı sıra Deney Hayvanları Merkezi ve Gıda İşleme Merkezinin de proje kapsamında olduğunu dile getiren Erman, şöyle devam etti:



"Merkezin kurulması ile ülkemizde bir ilk olan küçükbaş hayvanlarda sperma payetlerinin oluşturulması ve suni tohumlama neticesinde kaliteli ırkların tohumlarını kullanarak yerli ırkların et ve süt veriminin artırılması hedeflenmektedir. Bu projenin tamamlanması ile aslında ilimiz Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda bir merkez durumuna gelecektir ve buradan üretilen payetler sadece ilimizin ve bölgemizin değil ülkemizin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ülkemizin dört bir yanına gönderilecektir."

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