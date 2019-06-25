Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi
1 saat önce
YÖK'ün jeotermal ve tarımda pilot olarak seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kaplıca tedavisi ve sera projeleri, Avrupa'dan yatırımcıların ilgisini çekti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:13
YÖK'ün jeotermal ve tarımda pilot olarak seçtiği Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesinin kaplıca tedavisi ve sera projeleri, Avrupa
'dan yatırımcıların ilgisini çekti.
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