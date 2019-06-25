Son Dakika Haberleri: Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi
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Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi

1 saat önce

YÖK'ün jeotermal ve tarımda pilot olarak seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kaplıca tedavisi ve sera projeleri, Avrupa'dan yatırımcıların ilgisini çekti.

Pilot üniversitenin jeotermal projelerine yabancı yatırımcılardan ilgi, System.String[]
YÖK'ün jeotermal ve tarımda pilot olarak seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kaplıca tedavisi ve sera projeleri, Avrupa'dan yatırımcıların ilgisini çekti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:13 
kırşehir, pilot, avrupa, Ekonomi
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