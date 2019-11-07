Pilot yanlışlıkla uçağın kaçırılma alarmını harekete geçirdi, Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı...

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havaalanı'nda bir pilot yanlışlıkla uçağın kaçırılma anında uygulanan protokolü harekete geçirdi.

Bunun üzerine Schiphol Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındı.

Hollanda polisi Çarşamba günü yerel saatle 19: 30'da Twitter üzerinden "şüpheli bir durum"u inceledikleri mesajını paylaştı.

Avrupa'nın en yoğun havaalanlarından biri olan Schiphol Havaalanı'nın bir kısmı kordon altına alındı.

Yaklaşık bir saat sonra Air Europa bir pilotun yanlışlıkla alarmı harekete geçirdiğini açıkladı.

Havayolu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yanlış alarm. Amsterdam- Madrid uçuşunda bu öğlen havaalanında kaçırılma protokolünü harekete geçiren uyarı sistemi yanlışlıkla devreye sokuldu" dedi.

"Hiçbir sorun yok, bütün yolcular güvende ve yakın bir zamanda uçuşa geçmeyi bekliyoruz. Çok özür diliyoruz."

Bu açıklamadan kısa bir süre önce Hollanda güvenlik güçleri, uçaktaki tüm yolcuların ve personelin tahliye edildiğini bildirmişti.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sırada havaalanının diğer bölgelerine uçaklar inmeye devam etti, ancak bazı uçaklar pistte bekletildi.

38 yaşındaki Roberto Carrera, BBC'ye yaptığı açıklamada, olayın sürdüğü yerel saatle 19: 45'te havaalanına indiğini ve park etmeden önce pistte 1 saat bekletildiklerini söyledi.

Carrera, terminalde polis gördüğünü, ancak havaalanında atmosferin genel olarak sakin olduğunu açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pilotların 7500 koduyla kaçırılma anlarında alarm işareti verebildiklerini kaydetti.

Schiphol Havaalanı'nda olan olayda da güvenlik güçlerinin bu şekilde mi harekete geçirildiği bilinmiyor.

Yılda 70 milyondan fazla yolcunun kullandığı Schiphol Havaalanı, Avrupa'nın en yoğun havaalanlarından biri.