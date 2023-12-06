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Pilot, yolcu olarak bindiği uçağın motorunu durdurmaya çalıştı - Son Dakika
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Pilot, yolcu olarak bindiği uçağın motorunu durdurmaya çalıştı

Alaska Havayolları pilotu Joseph Emerson, uçuş sırasında uçağın motorlarını kapatmaya çalıştığı iddiasıyla Oregon mahkemesinde yargılanmaya başladı. İçinde 84 yolcunun bulunduğu uçağı tehlikeye atmakla suçlanan Emerson, her bir yolcunun hayatını tehlikeye attığı için 83 ayrı suçtan yargılanıyor. Emerson'un avukatları, müvekkillerinin cinayete teşebbüs etmediğini, sadece yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Pilot, yolcu olarak bindiği uçağın motorunu durdurmaya çalıştı
06.12.2023 - 17:32,  Güncelleme: 17:42
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Ekim ayında uçuş sırasında içinde 84 yolcunun bulunduğu bir yolcu uçağının motorlarını kapatmaya çalıştığı iddia edilen Alaska Havayolları pilotu Joseph Emerson, Oregon mahkemesinde, her bir yolcunun hayatını tehlikeye attığı için 83 ayrı suçtan yargılanmaya başladı.

Mahkeme jüri, Emerson'u birinci dereceden bir uçağı tehlikeye atmaktan ve olayı sırasında uçakta bulunan her bireyin hayatını tehlikeye attığı gerekçesi ile 83 suçtan yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, Emerson'nun cinayete teşebbüs etmediğini sadece uçakta bulunan yolcuların hayatını tehlikeye attığı için cinayete teşebbüsten yargılanmamasına karar verdi.

Avukatları yaptıkları açıklamada, "Cinayete teşebbüs suçlamaları bu davada hiçbir zaman uygun değildi çünküEmerson hiçbir zaman başka bir kişiye zarar vermek veya kimseyi riske atmak niyetinde değildi; o sadece evine, karısının ve çocuklarının yanına dönmek istiyordu" diye yazdı.

Multnomah İlçesi Bölge Savcılığı Sözcüsü Liz Merah, büyük jüri sürecini yaptığı açıklamada, davayı yürüten bölge savcı yardımcılarının cinayete teşebbüs suçlamalarını da içerdiğini, ardından delilleri sunduğunu ve tanıkları çağırdığını söyledi.

"Sonuçtan jüri üyelerinin Emerson'un cinayet niyetiyle hareket etmediği, ancak o uçaktaki insanların hayatlarını pervasızca tehlikeye attığı sonucuna vardığı sonucu çıkarılabilir."

Savcıların sunduğu beyana göre Emerson, polise olaydan "yaklaşık 48 saat önce 'sihirli mantar' tükettiğini" söyledi.

New York Times'a Kasım ayında yayınlanan bir haberde, mantarları en yakın arkadaşının ölümünü anmak için Washington'a yaptığı hafta sonu kaçamağı sırasında aldığını söyledi. Olay sırasında, Horizon Air uçuşunun kokpit atlama koltuğunda Kaliforniya'ya dönerken rüya gördüğünü düşündüğünü söyledi.

Uçuş Portland, Oregon'a yönlendirildi.

Emerson 7 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak.

O da benzer federal suçlamalarla karşı karşıya.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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SON DAKİKA: Pilot, yolcu olarak bindiği uçağın motorunu durdurmaya çalıştı - Son Dakika
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