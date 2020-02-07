Pilotlar aldıkları eğitimlerle her koşula hazır - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi Uçuş Eğitim Müdürü Öğretmen Pilot Osman Doğanyiğit, pilotların aldığı eğitimleri anlattı.

Öğrencilerin eğitime başlamadan önce belirli sağlık kontrolleri ve testlerden geçtiğini aktaran Uçuş Eğitim Müdürü Öğretmen Pilot Osman Doğanyiğit, "Öğrenciler, bir pilot olabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kuralları gereği psiko-motor testlerini de içeren, matematik ve fizik ağırlıklı bir testten geçtikten sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün onayladığı tam teşekküllü bir hastaneden birinci sınıf sağlık raporu alıyor. Sonrasında uçuş eğitim akademilerine müracaat eden adaylar, öğrenci pilot olarak kabul ediliyor ve yer derslerine başlıyor" dedi.

Bütün safhaların ardından eğitimleri bitiren öğrencilerin uçuş eğitimine başladığını kaydeden Doğanyiğit, "Bütün safhaları bitiren bir öğrenci, uçuş eğitimlerine başlıyor. Temel uçuş eğitimleri iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi uçuşu ve uçağı öğrenmek, ikincisi ise olağanüstü durumlarda müdahale ederek uçağı ve yolcuları kurtarma eğitimlerini veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bir öğrencinin 220-240 saat arasında uçuş eğitimi alması gerektiğini, bunlardan 55 saatinin simülatör uçuş eğitimi olduğunun altını çizen Doğanyiğit, "Bu eğitimler, uçakta yapamadığımız, gösteremediğimiz; olağanüstü meteoroloji şartları ya da olağanüstü durumlardan pilotun kendisini ve yolcularını kurtarmak için verdiğimiz eğitimler" dedi.

Kriz ve anlık karar durumlarını simülatör aracılığıyla öğrenci pilota yaşattıklarını söyleyen Doğanyiğit, öğrenci pilotların ani karar vereceği durumları simülatörde birebir yaşadıklarını, bu durumda öğrencilerin aldıkları eğitim sayesinde anlık olarak kararlarını verip, uyguladıktan sonra hayatta kalabileceklerini belirtti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)