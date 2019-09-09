Son Dakika Haberleri: Pilotlar greve gitti British Airways tüm uçuşları iptal etti
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Pilotlar greve gitti British Airways tüm uçuşları iptal etti

50 dakika önce

İngiliz havacılık devi British Airways pilotların gittiği ilk büyük grev nedeniyle uçuşlarının neredeyse tamamını iptal etti

Pilotlar greve gitti British Airways tüm uçuşları iptal etti, System.String[]

İngiliz havacılık devi British Airways pilotların gittiği ilk büyük grev nedeniyle uçuşlarının neredeyse tamamını iptal etti.


Maaş artışları konusunda 9 aydır süren pazarlıkların sonuçsuz kalması sonrası 4 bin 300 pilotu temsil eden İngiliz Havaolu Pilotları Birliği (BALPA) 48 saatlik grev kararı almıştı.

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British Airways, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:30 
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