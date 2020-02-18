Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi - Son Dakika Dünya

Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi

6 saat önce

Şiddetli rüzgar sebebiyle birçok uçuşun iptal edildiği Londra'nın Heathrow Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in acil iniş yaptığı görüntüler ilgi çekti. Uzmanlar uçağın rüzgara karşı aldığı pozisyon sebebiyle bu eyleme "yengeç inişi" adını verdi

Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi, System.String[]

İngiltere'nin genelinde görülen Dennis Fırtınası sebebiyle birçok uçuşun iptal edildiği Londra'nın Heathrow Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in acil iniş yaptığı görüntüler ilgi çekti.


Uzmanlar uçağın rüzgara karşı aldığı pozisyon sebebiyle bu eyleme "yengeç inişi" adını verdi.

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Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:49 
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