Pilotlar Yangında Türk Bayrağını Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Pilotlar Yangında Türk Bayrağını Korudu

Pilotlar Yangında Türk Bayrağını Korudu

29.06.2023 23:21

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale eden helikopter pilotları, Türk bayrağının zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti. Sortilerle su boşaltan pilotlar sayesinde Türk bayrağı yangında zarar görmedi.

PİLOTLAR YAPTIKLARI SORTİLERLE TÜRK BAYRAĞININ ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve yaklaşık üç saatte kontrol altına alınan otluk alandaki yangına havadan müdahale eden helikopter pilotlarının Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet takdir topladı. Otluk yangını rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bölgeye hakim tepede dev direkte asılı bulunan Türk bayrağının olduğu alana bir kaç metreye kadar yaklaştı. Yangını havadan müdahale eden helikopter pilotları, Türk bayrağının yangında zarar görmemesi içir büyük çaba sarf etti. Orman helikopteri pilotları, art arda yaptıkları sortilerle Türk bayrağı üzerine su boşalttı. Pilotların başarısı sonucu Türk bayrağı zarar görmezken, o anlar İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pilotlar Yangında Türk Bayrağını Korudu - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Abdülkerim Bardakcı'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu
23:39 Abdülkerim Bardakci'nın tatil fotoğrafı sosyal medyada dalga konusu oldu
23:23 Nikaragua'da Boğa Penisleriyle Dövüş Ritüeli
23:19 Bu ülkede kestikleri boğaların cinsel organları ile birbirlerini kamçılıyorlar! Sebebi daha ilginç
22:49 Saadet ve DEVA Partisi'nden HÜDA PAR'a bayram ziyareti
22:45 Saadet ve DEVA Partisi'nden HÜDA PAR'a bayram ziyareti
22:47 Barcelona'nın Sportif Direktörü Arda Güler için Türkiye'ye geldi
22:43 Hiç bu kadar ciddi olmamışlardı! Barcelona'nın Sportif Direktörü Arda Güler için Türkiye'ye geldi
22:31 Manchester United, Mason Mount transferinde anlaşmaya vardı
22:27 Ödenen para dudak uçuklatır! Mason Mount'un yeni takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 00:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: Pilotlar Yangında Türk Bayrağını Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement