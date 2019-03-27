Pilotlar, Yolcu Uçağını 'Yanlışlıkla' 843 Km Uzağa İndirdiler

26 Mart 2019 tarihinde (dün) London City Havalimanı'ndan Düsseldorf, Almanya'ya gitmek üzere British Airways'in BA3281 sefer sayılı uçağına binen yolcular, gerçekleştirilen güzel ve keyifli bir yolculuk sonrası yapılan inişin hemen ardından pilotun yaptığı anons ile resmen yıkıldılar.Piste inişi gerçekleştirdikten sonra rutin olan anonsu yapan pilot: "Sayın yolcularımız, Edinburgh'a hoş geldiniz." dedi. Bir anda kabindeki yolcuların kafasında büyük soru işaretleri oluştu zira Edinburgh şehri İskoçya'nın başkentiydi ve uçuş planına göre inmeleri gereken Düsseldorf'tan 843 km uzaklıktaydı.British Airways tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan yanlış yere inişin sebebi, bir önceki gün Edinburgh'a gerçekleştirilen uçuş dosyasının 26 Mart tarihi için pilotlara tekrar iletilmesi. "Bütün müşterilerimizden yolculuklarını aksattığımız için özür diliyoruz ve hepsiyle birebir iletişime geçeceğimize söz veriyoruz" sözleri de yine ilgili havayolu şirketi British Airways'in olay hakkında yapmış olduğu açıklamaya ait.Yolculuk sırasında hiçbir yolcunun hayatının tehlikeye girmediği belirtilirken Edinburgh'daki kısa duraklamanın altından bütün yolcuların Düsseldorf'a ulaştırıldığı bildirilirken British Airways, kaç yolcunun yapılan hatadan mağdur olduğunu açıklamaktan kaçındı.Sosyal medyada havacılıkla ilgili yaptığı gönderileriyle kullanıcıların beğenisini toplayan Alican Sıcak Gelişme'nin paylaştığı, okuyanı tebessüm ettiren Tweet'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.