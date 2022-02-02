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Pilotların sarıçam ormanındaki kar sürüşü nefes kesti - Son Dakika

Pilotların sarıçam ormanındaki kar sürüşü nefes kesti

02.02.2022 11:54

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bazı araçları kış testlerinden geçiren sürüş eğitmenleri, sarıçam ormanları arasında kar üzerinde ralli deneyimi yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bazı araçları kış testlerinden geçiren sürüş eğitmenleri, sarıçam ormanları arasında kar üzerinde ralli deneyimi yaşadı.

Otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Kars çevresindeki çeşitli parkurlarda araçlarını deniyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ndeki testleri tamamlayıp araçları kar üzerine çıkaran firmalar, testlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelecek müşterilerine kar ve buz üzerinde sürüş eğitimi verecek.

Araçlarını Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesindeki sarıçam ormanlarına götüren bir otomotiv şirketi, burada kar üzerinde pilotlarına ralli yaptırdı.

Gösteride 2021 şampiyonu 3 araç yer aldı

Pilotların otomobil sporlarında 2021'de şampiyon olan biri karting olmak üzere 3 araçla çam ormanları arasında karda yaptığı ralli nefes kesti.

Sürüş eğitmeni İbrahim Okyay, AA muhabirine, Sarıkamış'ın muazzam bir yer olduğunu ve 7 yıldır Kars'a gelerek araçları test ettiklerini söyledi.

Sarıkamış'ın dünyanın en önemli kış lokasyonlarından birisi olduğunu ifade eden Okyay, "Biz bir yarış takımıyız, bu sene Türkiye şampiyonalarında pist, off road ile karting olmak üzere 3 şampiyonluk elde ettik ve parkurları domine ettik. Şampiyon 3 otomobilimizle buraya geldik." dedi.

Okyay, kışın araç kullanmanın çok dikkat gerektirdiğini ve sürücülerin bazı teknikleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Sürüş eğitimleri veren kurum olduğumuzdan dolayı özellikle kış şartlarında can güvenliği ve otomobil kullanmak çok önemli. Burada bölgenin tanıtımı hem de kış şartlarında can güvenliğimizi sağlayan en önemli etken kış lastikleriyle ilgili çekimler için Sarıkamış'a geldik." diye konuştu.

Sporculardan Murat Nalçakan da ilçenin doğasına hayran kaldıklarını anlatarak, çalışmaları için destek verenlere teşekkür etti.

Pilotların sarıçam ormanındaki kar sürüşü nefes kesti
Pilotların sarıçam ormanındaki kar sürüşü nefes kesti
Pilotların sarıçam ormanındaki kar sürüşü nefes kesti

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Tragger, Ralli, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pilotların sarıçam ormanındaki kar sürüşü nefes kesti - Son Dakika


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