Pilotların 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak - Son Dakika

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Pilotların 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili pilotlar hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili pilotlar hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan pilotları hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Savcılığın uçakta bulunan her iki pilot hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında iki pilotun şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneğinin alınması talimatı verdi.
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