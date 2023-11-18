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Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı - Son Dakika

Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı

Eyüpsultan'da bir pilotun evine girerek 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı. Olaydan sonra rahat tavırlarla binadan ayrılan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

18.11.2023 03:41  - Güncelleme: 03:41

Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir pilotun evine girerek 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı. Olaydan sonra rahat tavırlarla binadan ayrılan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Eylül tarihinde Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Üskütme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pilot Ç.T.'nin evine giren 2 kadın hırsız, 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Mağdurun şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kamerasını inceleyen ekipler iki kadın hırsızın olay sonrası binadan ayrıldıklarını belirledi. Polis ekipleri, rahat tavırla olay yerinden ayrılan hırsızların kısa sürede kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Gülay M.'nin 29, Selma D.'nin ise 18 suç kaydı bulunduğu belirlenirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı - Son Dakika
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