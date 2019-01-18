Pilsiz Bluetooth Etiket Sensörü Gücünü Radyo Frekanslarından Topluyor

Battery-Free Sensor TAG, Pilsiz Etiket Sensörü Gücünü Radyo Frekanslarından Topluyor
Wiliot giysilerinize ve yiyeceklerinize bu etiketi kullandırabilir. Wiliot Pilsiz Bluetooth Etiket Sensörü…
Akıllı sensörler, akıllı etiketlerler Internet of Things – Nesnelerin Internetinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Elbette su sensörlerin çalışması için bir bataryaya yada göze çarpan başka bir enerji kaynağına ihtiyaçları var. Ancak yakında yalnızca havadan enerji toplamak zorunda kalabilirler.
Wiliot, ister Bluetooth, ister hücresel veya Wi- Fi
olsun, ortamdaki tüm radyo frekanslarından enerji toplayabilen bir Bluetooth Etiket Sensörü duyurdu. Tüm ARM bazlı çip kağıt ve plastik üzerine basılmış bir antenden ibaret ve herhangi bir batarya kullanmadan ağırlık ve sıcaklık gibi bilgileri iletebilir.
Bu pilsiz yeni yaklaşım, ürünlerdeki benzer çipli etiketlere yeni bir alternatif olabilir. Üstelik maliyetleri de daha aza indirebilir.
Yeni pilsiz bluetooth etiketler 2020 yılına kadar hazır olacak. Ancak bu zamana kadar Amazon
, Samsung
gibi teknoloji devlerinden yatırım almak için turlara çıkacak. Teknoloji devleri bu teknolojinin başarılı olmasını istiyor ve bu etiketler hazır olduktan sonra oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığını görebiliriz.
Via: The Verge
Source: Wiliot